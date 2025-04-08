Высшее образование в Германии. Как украинцам поступить в ВУЗ и можно ли учиться бесплатно

Украинцы могут получать высшее образование в Германии как в частных, так и государственных учебных заведениях. В обоих случаях необходимо владеть немецким языком не ниже уровня В1.

РБК-Украина рассказывает о том, как украинцам поступить в ВУЗы Германии.

Как поступать в ВУЗы Германии

Украинцам нужно иметь документы на легальное пребывание и обучение в Германии. Это может быть студенческая виза или статус временной защиты. Также необходимо владеть немецким или английским хотя бы на уровне В1.

Условия поступления в Германии:

частные заведения для зачисления требуют предоставить языковой сертификат и аттестат/диплом, или пройти годовую подготовку Studienkolleg при выбранном университете (это подготовительный факультет, который помогает студентам адаптироваться к системе образования в Германии и получить необходимый уровень знаний языка);

государственные заведения также требуют пройти Studienkolleg или отучиться 1-2 курса в украинском ВУЗе по той же специальности.

Каждое учебное заведение может требовать персональный пакет документов, в основном в его состав входят:

школьный аттестат с приложением;

языковые сертификаты;

мотивационное письмо;

автобиография;

фотографии;

диплом о высшем образовании с приложением (или копия приказа о зачислении для тех, кто еще учится) или сертификат от Studienkolleg;

другие документы в зависимости от конкретно вашей ситуации, выбранной специальности и т. д.

Какие условия поступления в Studienkolleg

В Германии насчитывается 37 Studienkolleg, и каждый год там учатся тысячи старшеклассников. Эти факультеты предлагают различные учебные программы, студенты изучают 5-7 обязательных дисциплин. Преподаватели следят за посещаемостью, так как прогулы снижают рейтинг студентов.

За время обучения студенты успевают привыкнуть к немецкой системе образования, войти в языковую среду и адаптироваться к жизни в стране. После окончания Studienkolleg студентам выдают сертификат FSP, который позволяет подавать документы в университет, однако зачисление зависит от экзаменационных баллов.

Чтобы увеличить свои шансы на поступление, стоит учиться в Studienkolleg при том университете, в котором в дальнейшем планируете учиться.

Как правило, документы в Studienkolleg принимают дважды в год: с 15 декабря по 15 января и с 15 мая по 15 июля. Для поступления нужно сдать экзамен на немецком, а также профильный предмет, в зависимости от направления учебной программы. Преимуществом будет сдача теста TestAS для определения способностей к обучению в той или иной области.

Обучение на Studienkolleg позволяет украинцам потом поступить в вузы Германии (фото иллюстративное: Freepik)

Сколько стоит обучение в Германии

Studienkolleg есть частные и государственные. Для поступления в частные достаточно владеть немецким на уровне А2-В1. Средняя стоимость обучения там составляет 5-6 тысяч евро. В цену уже входит проживание в общежитии, страховой полис, учебники и т.д. В государственных учреждениях нужно будет внести благотворительный взнос в размере 400-800 евро. Обучение в университетах стоит от 10 до 20 тысяч евро в год.

Украинцы могут получить высшее образование в Германии на бесплатной основе. Главное условие для этого - владение немецким на уровне - В-2/С-1 (по тесту TestDaf), а также успешные вступительные экзамены. НМТ для поступления в ВУЗы Германии не требуется.