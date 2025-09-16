ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Бесплатная операция на глазах: в Минздраве назвали, где можно получить лечение катаракты

Вторник 16 сентября 2025 13:18
UA EN RU
Бесплатная операция на глазах: в Минздраве назвали, где можно получить лечение катаракты Как украинцам получить бесплатную замену хрусталика (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украине пациенты с катарактой имеют право на бесплатное лечение, которое включает операцию по удалению пораженного хрусталика и установку искусственного импланта. Такие услуги предоставляют почти 100 медучреждений в рамках Программы медицинских гарантий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook.

Бесплатная установка искусственного хрусталика

Сейчас в перечень входят 94 больницы в 22 областях и Киеве, законтрактованные с НСЗУ. Полный перечень медучреждений можно узнать по ссылке.

Лечение охватывает полный комплекс помощи:

  • консультацию офтальмолога;
  • диагностику;
  • операцию по удалению катаракты;
  • имплантацию искусственного хрусталика (вместе с самим имплантом);
  • послеоперационное наблюдение.

"Имплантация искусственного хрусталика - это хирургическое вмешательство, во время которого пораженный катарактой естественный хрусталик глаза заменяют на специальный искусственный имплант. Операцию обычно проводят в тех случаях, когда катаракта значительно ухудшает зрение и существенно влияет на качество жизни пациента", - говорят в Минздраве.

Отмечается, что стоимость такой медицинской помощи составляет от 28,4 тыс. гривен в зависимости от коэффициентов, однако для пациентов все этапы являются бесплатными - расходы компенсирует Национальная служба здоровья Украины.

Как воспользоваться услугой

  • обратиться к семейному врачу;
  • получить электронное направление к офтальмологу;
  • выбрать из перечня медучреждение, предоставляющее такую услугу;
  • получить в выбранном заведении весь необходимый объем помощи.

В Минздраве напоминают: в случае вымогательства средств за операцию или имплант пациенты могут обращаться в контакт-центр НСЗУ по телефону 16-77 или на горячую линию Минздрава 0 800 505 201.

Ранее мы писали о том, что Министерство здравоохранения с 1 января запускает бесплатную услугу по диагностике состояния здоровья для людей в возрасте от 40 лет, эта услуга будет предоставляться для проверки риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых других заболеваний.

Читайте также о том, что украинцы имеют право на значительное количество бесплатных медицинских услуг, которые оплачивает государство. В частности, на лечение и обследование. Больше узнать о них можно у своего семейного врача, или по телефону горячей линии 16-77.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины бесплатные услуги Здоровье
Новости
Под удар в Киевской области попал "Эпицентр", вспыхнул масштабный пожар
Под удар в Киевской области попал "Эпицентр", вспыхнул масштабный пожар
Аналитика
Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым