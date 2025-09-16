Бесплатная операция на глазах: в Минздраве назвали, где можно получить лечение катаракты

В Украине пациенты с катарактой имеют право на бесплатное лечение, которое включает операцию по удалению пораженного хрусталика и установку искусственного импланта. Такие услуги предоставляют почти 100 медучреждений в рамках Программы медицинских гарантий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook .

Бесплатная установка искусственного хрусталика

Сейчас в перечень входят 94 больницы в 22 областях и Киеве, законтрактованные с НСЗУ. Полный перечень медучреждений можно узнать по ссылке.

Лечение охватывает полный комплекс помощи:

консультацию офтальмолога;

диагностику;

операцию по удалению катаракты;

имплантацию искусственного хрусталика (вместе с самим имплантом);

послеоперационное наблюдение.

"Имплантация искусственного хрусталика - это хирургическое вмешательство, во время которого пораженный катарактой естественный хрусталик глаза заменяют на специальный искусственный имплант. Операцию обычно проводят в тех случаях, когда катаракта значительно ухудшает зрение и существенно влияет на качество жизни пациента", - говорят в Минздраве.

Отмечается, что стоимость такой медицинской помощи составляет от 28,4 тыс. гривен в зависимости от коэффициентов, однако для пациентов все этапы являются бесплатными - расходы компенсирует Национальная служба здоровья Украины.

Как воспользоваться услугой

обратиться к семейному врачу;

получить электронное направление к офтальмологу;

выбрать из перечня медучреждение, предоставляющее такую услугу;

получить в выбранном заведении весь необходимый объем помощи.

В Минздраве напоминают: в случае вымогательства средств за операцию или имплант пациенты могут обращаться в контакт-центр НСЗУ по телефону 16-77 или на горячую линию Минздрава 0 800 505 201.