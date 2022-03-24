Як біженцям з гарячих точок отримати пенсії та інші виплати: роз'яснення Мінсоцу

Як зазначила міністр, в окремих містах та районах областей, де ідуть найактивніші бойові дії, органи соціального захисту населення фізично не мали змоги працювати і, відповідно, не змогли провести нарахування та виплати.

За ї словами, для людей з таких місцевостей запустили спеціальний механізм централізованого нарахування та виплати соціальних допомог на основі інформації, яка наявна в наших реєстрах в "центрі".

"Тут дуже допомогло те, що ми вже рік будуємо Єдину інформаційну систему соціальної сфери. Ми впорались та вже профінансували 100% виплат соціальних допомог за березень через цей механізм", - сказала Лазебна.

Міністр пояснила, як це працює. "Мінсоцполітики перерахувало кошти Ощадбанку, а Ощадбанк перерахував кошти людям. Тим, хто одержував виплати через банки - на їхні банківські рахунки. Тим, хто отримував виплати через Укрпошту - грошовий переказ, який можна отримати в будь-якому відділенні Ощадбанку. Тобто людині із зазначених регіонів, яка отримувала виплати на банківську картку, нікуди додатково звертатись не потрібно. Вона отримає гроші на ту саму картку", - роозповіла Лазебна.

За їх словами, людині із зазначених регіонів, яка отримувала виплати через Укрпошту, необхідно звернутися з паспортом та довідкою з номером РНОКПП (індивідуальним податковим номером) до будь-якого відділення Ощадбанку на території України протягом 60 днів та отримати свою виплату.

"Тобто ми зробили все, щоб люди отримали підтримку від держави, не дивлячись на воєнні дії. І це стало справжньою підтримкою для багатьох", - додала міністр.