"Безальтернативний майданчик": Никифоров пояснив свої слова про нормандський формат

Прес-секретар президента Сергій Никифоров заявив, що зараз під питанням знаходяться час і рівень проведення нормандського саміту. Сам формат, за його словами, поза всякими питаннями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Никифорова.
"У частині про нормандський формат говорилося тільки про те, що під питанням час і рівень проведення "Нормандії". Сам формат поза всяких питань і сумнівів. Це безальтернативний майданчик", - заявив він.
Нагадаємо, раніше Никифоров заявив, що подальша робота нормандського формату - під питанням, оскільки зустрічі не проводилися вже рік.