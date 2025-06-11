"Без королей": в США готовятся к самому большому протесту против Трампа

Митинги проходят на фоне военного парада в Вашингтоне, который Трамп устраивает на свой день рождения.

Акция под названием "Без королей" охватит более 1800 городов во всех 50 штатах, а также несколько стран за пределами США.

Протесты инициировали более 100 продемократических общественных организаций, которые объявили 14 июня "шанс отразить абсурдность режима MAGA и клоунов".

"Дональд Трамп хочет танки на улицах и телевизионную демонстрацию доминирования на свой день рождения", - говорится в заявлении организаторов.

Массовые выступления состоятся как ответ на военный парад в Вашингтоне, организованный к 79-летию Трампа и 250-летию армии США.

По данным, его стоимость может достичь до 45 млн долларов. Это не учитывая расходы на безопасность.

Президент США предупредил, что любые протесты во время будут встречены с "очень большой силой".

Однако в самом Вашингтоне масштабных акций не планируется - организаторы сознательно выбрали другие города, чтобы избежать конфронтации.

Параллельно состоится еще одна протестная кампания - "Выгони клоунов", организованная Women's March. Уже подтверждено более 13 000 участников в 320 городах.