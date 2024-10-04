В Бейруте раздались взрывы из-за израильской атаки на нового лидера "Хезболлы", - Axios

Израильская авиация нанесла удар по столице Ливану Бейруту в среду поздно вечером. Целью атаки мог быть вероятный новый главарь организации "Хезболла" Хашим Сафи ад-Дин, заменивший на должности ликвидированного ранее Хасана Насраллу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По словам трех израильских чиновников в разговоре с американским изданием, авиаудар ЦАХАЛ был целенаправленной атакой против главы исполнительного комитета "Хезболла" ад-Дина.
Он является ведущей фигурой этой парамилитарной исламистской организации и партии и является двоюродным братом Насраллы, о ликвидации которого в результате обстрела Бейрута стало известно 28 сентября.
Израильский чиновник сказал, что Хашим Сафи ад-Дин находился в бункере глубоко под землей во время нынешнего удара. И пока неясно, погиб ли он во время атаки.
Добавим, ливанская пресса пишет, что израильский удар был намного масштабнее, чем тот, в результате которого на прошлой неделе был убит Насралла в Бейруте.
Пока нет точных данных о количестве пострадавших от авиаудара по ливанской столице.
Добавим, в сети опубликовали видео об этом ударе по Бейруту.
Ранее сообщалось, что 28 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации Насраллы, который руководил группировкой "Хезболла" в течение 32 лет. Впоследствии организация "Хезболла" подтвердила гибель своего предводителя.
На следующий день арабские СМИ сообщили об избрании в "Хезболле" нового предводителя, которым стал Хашим Сафи ад-Дин.
Также напомним, с 1 октября Израиль начал военную операцию на территории Ливана и назвал целью - уничтожение инфраструктуры "Хезболлы".
Почему Израиль проводит военную операцию в Ливане и какова ее цель, - читайте в нашем отдельном материале.
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