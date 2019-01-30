Безсмертний подав документи у ЦВК

Безсмертний балотується як самовисуванець

Роман Бессмертный 30 января подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) о регистрации кандидатом на пост президента Украины. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Бессмертный лично пришел в ЦИК и подал заявление о выдвижении в порядке самовыдвижения.

"Я вам сказал о законе о политических партиях. На момент, когда он писался в 1995 году, это было давно. На сегодняшний день это, к сожалению, не может обеспечить все общественные процессы. Мы с вами находимся в ЦИК. Вы знаете, кто автор этого закона? Бессмертный. Первого закона. Так же как и этот закон их надо оживлять к условиям современности", - сообщил он.

Говоря о предвыборной программе Бессмертный заявил, что предложит провести институциональные изменения в Украине.

"Надо делать конструктивные изменения. Вы знаете, что все эти месяцы я объезжал Украину с идеей строительства большой Украины. Речь идет об институциональных изменениях в формировании государственной модели, которая действует в Украине. Речь не идет просто об изменении институциональных основ украинского государства для того, чтобы эти институциональные вещи можно было развернуть в полномочия для обслуживания общества", - добавил он.

Напомним, ранее Краснолиманский городской суд Донецкой области разъяснил украинцам, как обратиться с иском об уточнении списка избирателей, в том числе о включении или исключении из списка.

На 29 января документы в Центральную избирательную комиссию о регистрации кандидатами на пост президента подали 46 человек.