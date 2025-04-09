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Бессент высмеял новые тарифы Китая: могут повышать, но что с того

Фото: Скотт Бессент, министр финансов США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США не видят проблемы в том, что Китай ввел 84% тарифы на американские товары. По мнению Вашингтона, в такой ситуации Пекин оказывается в проигрышном положении.

Как передает РБК-Украина, об этом в эфире Fox News заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Глава Минфина США назвал печальным тот факт, что Китай не хочет вести переговоры о тарифах с США. По его словам, КНР является "худшим нарушителем в международной торговой системе" и у страны "самая несбалансированная экономика в истории современного мира". 

"Я могу сказать, что эта эскалация для них проигрышная. У них есть очень умные экономисты и академики, технократы в их бюрократии, и они будут говорить руководству, что у нас нет преимущества. Они - избыточная страна, их экспорт в США в пять раз превышает наш экспорт в Китай. Поэтому они могут повышать тарифы. Но что с того?" - добавил он. 

Также Бессент уточнил, что в такой войне никто не выигрывает, но последствия для Китая будут "гораздо хуже". 

Тарифы Китая

Напомним, США вчера, 8 апреля, объявили, что вводят против Китая 104% тарифы. Такой радикальный шаг Вашингтон предпринял, поскольку Пекин отказался выполнять его ультиматум об отмене дополнительных тарифов на импорт американских товаров.

Китай в свою очередь сегодня, 9 апреля, ответил на такие меры симметрично.

На фоне таких решений двух стран цены на нефть продолжают резко падать. В частности, по состоянию на сегодня фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,8%, до 60,4 долларов за баррель.

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Соединенные Штаты АмерикиКитайСкотт Бессент