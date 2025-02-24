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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Бессент о сделке по "редкоземам": есть неявная гарантия экономической безопасности

Фото: Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что соглашение между США и Украиной, которое предусматривает сотрудничество в сферах стратегических минералов, энергетики и государственных предприятий, содержит "неявную гарантию" экономической безопасности. Он считает, что таким образом Украина может вернуться к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

"Это соглашение является частью долгосрочной переговорной стратегии президента Трампа по установлению мира между Украиной и Россией и... позволяет украинцам вернуться к мирной жизни. Первая часть - это партнерство между Украиной и США, которое охватывает стратегические минералы, энергетику и государственные предприятия", - сказал Бессент.

Бессент также отметил, что это соглашение включает неявную гарантию того, что Соединенные Штаты значительно инвестируют в экономическое будущее. Он назвал это гарантией экономической безопасности.

По мнению министра, чем больше активов американские компании будут иметь в Украине, тем больший интерес у США будет к стабильному развитию украинской экономики, тем выше будет прибыль для американских налогоплательщиков.

 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 23 февраля рассказал, какие варианты соглашения о редкоземельных металлах США предлагали Украине. По его словам, в первом варианте соглашения США не было гарантий безопасности, а во втором появилось предложение о создании фонда на 500 млрд долларов.

США хотят получить право на 50% редкоземельных ресурсов, это якобы должно быть платой за оказанную помощь. Украина не готова согласиться на такие условия. Зеленский объяснял, что Украина хочет, чтобы в соглашении были прописаны гарантии безопасности.

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