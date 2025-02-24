Бессент о сделке по "редкоземам": есть неявная гарантия экономической безопасности

"Это соглашение является частью долгосрочной переговорной стратегии президента Трампа по установлению мира между Украиной и Россией и... позволяет украинцам вернуться к мирной жизни. Первая часть - это партнерство между Украиной и США, которое охватывает стратегические минералы, энергетику и государственные предприятия", - сказал Бессент.

Бессент также отметил, что это соглашение включает неявную гарантию того, что Соединенные Штаты значительно инвестируют в экономическое будущее. Он назвал это гарантией экономической безопасности.

По мнению министра, чем больше активов американские компании будут иметь в Украине, тем больший интерес у США будет к стабильному развитию украинской экономики, тем выше будет прибыль для американских налогоплательщиков.