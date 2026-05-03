ua en ru
Вс, 03 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

ОПЕК согласовала символическое повышение квот на добычу нефти на фоне выхода ОАЭ

17:15 03.05.2026 Вс
3 мин
ОАЭ уже готовят рекордные инвестиции, которые могут полностью изменить баланс сил
aimg Сергей Козачук
ОПЕК согласовала символическое повышение квот на добычу нефти на фоне выхода ОАЭ Фото: ОПЕК согласовала повышение квот на нефть (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Страны ОПЕК+ согласовали небольшое увеличение квот на добычу нефти на июнь. Решение приняли после выхода ОАЭ из организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: ОАЭ выходят из ОПЕК на фоне войны с Ираном, - Reuters

Детали сделки

По информации издания, согласно договоренностям, достигнутым во время видеоконференции в воскресенье, семь стран ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией увеличат добычу на 188 000 баррелей в день.

Делегаты ожидали такого небольшого увеличения еще до того, как ОАЭ объявили о своем выходе.

Однако фактическое восстановление добычи остается под вопросом. Оно будет зависеть от повторного открытия Ормузского пролива, который сейчас заблокирован из-за конфликта, и восстановления экспорта из Персидского залива.

Амбиции ОАЭ и их выход

Объединенные Арабские Эмираты не теряют времени и уже напомнили миру о собственных амбициях по увеличению добычи.

Флагманская нефтяная компания страны Adnoc заявила о планах ускорить программу роста, выделив 200 миллиардов дирхамов (55 миллиардов долларов) на проекты по добыче и переработке нефти.

Этот шаг подчеркивает многолетнюю напряженность между Абу-Даби и фактическим лидером ОПЕК - Саудовской Аравией.

Страны конкурировали как из-за нефтяной политики, так и за региональное влияние. Сами ОАЭ заявили, что война создала удобный случай для выхода из организации без значительной волатильности на рынке.

Реакция ОПЕК+ и аналитиков

Эксперты отмечают, что ОПЕК+ пытается демонстрировать стабильность, игнорируя внутренние разногласия.

"ОПЕК+ играет спокойно. Придерживаясь того же пути производства - только без ОАЭ - она действует так, будто ничего не произошло, намеренно преуменьшая внутренние расколы и проектируя стабильность", - отметил руководитель отдела геополитического анализа Rystad Energy Хорхе Леон.

Риски для нефтяного рынка

Выход ОАЭ, который стал неожиданностью для других членов, может ослабить способность группы влиять на цены на нефть.

В то же время он дает Абу-Даби свободу наращивать поставки без ограничений квотами, что потенциально создает предпосылки для будущих ценовых войн.

Напомним, что 28 апреля ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ в худший для нефтяного картеля момент - пока война с Ираном парализует поставки через Ормузский пролив.

Сначала мировые цены на нефть снизились после многодневного роста, поскольку инвесторы положительно восприняли неожиданное решение ОАЭ выйти из ОПЕК, о чем сообщалось в материале о реакции рынка.

Однако уже 30 апреля ситуация кардинально изменилась - мировые цены на нефть Brent подскочили до четырехлетнего максимума и достигли отметки более 122 долларов за баррель.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Объединенные Арабские Эмираты НАФТА Саудовская Аравия Ормузский пролив
Новости
Вчерашняя атака на Киевскую область была нетипичной: "Флеш" показал, какие дроны запускала РФ
Вчерашняя атака на Киевскую область была нетипичной: "Флеш" показал, какие дроны запускала РФ
Аналитика
"Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Ни одна задача не стоит бессмысленной потери людей": военные 1 ОШП о дронах и цене победы