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Сутички біля ОП: активісту Ратушному скасували домашній арешт

Новость на русском → Київ, Середа 21 квітня 2021 16:55
Сутички біля ОП: активісту Ратушному скасували домашній арешт Фото: Роману Ратушному скасували домашній арешт (t.me selfdefense_sternenko)
Автор: Юлія Струк

Київський апеляційний суд у середу, 21 квітня, звільнив з-під домашнього арешту активіста Романа Ратушного. Його підозрюють в організації заворушень біля Офісу президента.

Про це повідомляє "Суспільне".

Суд таким чином скасував рішення слідчого судді Печерського районного суду Києва від 29 квітня.

Як альтернативний варіант повного визволення з-під домашнього арешту сторона захисту пропонувала випустити активіста під поручительство. Значна кількість поручителів, серед яких був ряд відомих політиків, прибули до суду.

Нагадаємо, в кінці березня Печерський райсуд зобов'язав Ратушного здати паспорти і носити електронний браслет, а також приходити на виклики слідчого, прокурора, суду.

Як писало РБК-Україна, 24 березня під час виходу з ефіру одного з телеканалів у Києві Ратушному оголосили підозру за участь у заворушеннях під ОП.

Відзначимо, Державне управління справами оцінило роботи по ремонту і відновленню будівлі і прилеглої території Офісу президента після акції прихильників Сергія Стерненка. Роботи обійдуться майже в 1,6 млн гривень.

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