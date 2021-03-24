Заворушення на Банковій: "Слуга народу" пропонує дати ряд доручень МВС, СБУ та ДБР

Ініціатори документу - фракція "Слуга народу".

Цією постановою МВС, СБУ та ДБР доручають забезпечити швидке, повне та неупереджене розслідування та надати юридичну оцінку подій 20 березня.

Відомства мають вивчити обставини, що супроводжували заворушення під ОП, на предмет організації та/або участі у реалізації подій будь-яких політичних партій та/або пов’язаних з ними осіб.

Їм також доручається визначити ступінь вини учасників, організаторів та замовників події у завданні матеріальної шкоди державному майну та забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності.

Крім того, МВС, СБУ та ДБР щотижнево мають надавати комітету ВР з питань правоохоронної діяльності актуальну інформацію щодо ходу розслідування цих подій.

Нардепи хочуть доручити Державному управлінню справами протягом триденного строку подати до Ради інформацію щодо розміру шкоди, завданої будівлі ОП; порядку та джерел фінансування реставраційних та ремонтних робіт.

"Після встановлення осіб учасників подій, що відбулися 20 березня біля Офісу президента, які завдали шкоди будівлі за адресою: місто Київ, вулиця Банкова, 11, у співпраці з іншими органами державної влади, вжити заходів, спрямованих на відшкодування завданої майнової шкоди", - сказано у постанові.