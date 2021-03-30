Заворушення на Банковій: Рада дала ряд доручень МВС, СБУ і ДБР по розслідуванню

"За" проголосували 237 парламентаріїв.

Цією постановою МВС, СБУ і ДБР доручають забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування і надати юридичну оцінку подій 20 березня.

Силовики повинні вивчити обставини, що супроводжували заворушення під ОП, на предмет організації та/або участі в реалізації подій будь-яких політичних партій і/або пов'язаних з ними осіб.

Їм також доручили визначити ступінь провини учасників, організаторів та замовників події у заподіянні матеріальних збитків державному майну і забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності.

Крім того, МВС, СБУ і ДБР щотижня повинні надавати комітету парламенту з питань правоохоронної діяльності актуальну інформацію про хід розслідування цих подій.