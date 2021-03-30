Заворушення на Банковій: Рада дала ряд доручень МВС, СБУ і ДБР по розслідуванню

Верховна рада схвалила постанову №5295 про засудження подій під Офісом президента 20 березня. Нардепи надали ряд доручень з приводу розслідування заворушень Міністерству внутрішніх справ, Службі безпеки України та Державному бюро розслідувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
"За" проголосували 237 парламентаріїв.
Цією постановою МВС, СБУ і ДБР доручають забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування і надати юридичну оцінку подій 20 березня.
Силовики повинні вивчити обставини, що супроводжували заворушення під ОП, на предмет організації та/або участі в реалізації подій будь-яких політичних партій і/або пов'язаних з ними осіб.
Їм також доручили визначити ступінь провини учасників, організаторів та замовників події у заподіянні матеріальних збитків державному майну і забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності.
Крім того, МВС, СБУ і ДБР щотижня повинні надавати комітету парламенту з питань правоохоронної діяльності актуальну інформацію про хід розслідування цих подій.
Нагадаємо, раніше профільний комітет рекомендував парламенту схвалити цю постанову.
Як писало РБК-Україна, вчора Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід активісту Роману Ратушному, який є фігурантом у справі про заворушення біля Офісу президента 20 березня. Його відправили під домашній арешт.
Так, раніше Міністерство внутрішніх справ опублікувало відео, на якому оприлюднені імена і прізвища сімох учасників заворушень під Офісом президента. Частині з них вже обрали запобіжний захід.
Відзначимо, 20 березня у Києві відбулися заворушення під Офісом президента, де проходила акція протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка. Будівлю ОП закидали фаєрами і петардами, обмалювали стіни фарбою, розбили скло, а також підпалили табличку.