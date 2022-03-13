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Безпольотна зона не відвернула б удар по Яворову, – Пентагон

Автор: Антон Федорців

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі відреагував на ракетний удар російських військ по Яворівському полігону на Львівщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Речник американського Міноборони впевнений, що безпольотна зона не зупинила б РФ від атаки на полігон. Міжнародний центр з підтримки миру та безпеки у Яворові традиційно використовувався для спільних навчань ЗСУ з іноземцями.

"Заборонена для польотів зона красиво звучить, наче повітряна поліція. Та я брав участь в одній із них, коли був молодим офіцером авіаносця на початку 90-х. Це бій. Ви повинні бути готовими стріляти чи бути застреленими. Президент Байден чітко дав зрозуміти, що війська США не збираються воювати в Україні", – заявив Кірбі.

Прес-секретар Пентагону, однак, запевнив, що в разі нападу Росії на одного з членів НАТО реакція Сполучених Штатів буде негайною. Вашингтон готовий виконати зобов'язання з оборони союзників по альянсу.

Нагадаємо, що Яворівський полігон був атакований з акваторії Чорного та Азовського морів і призвів до загибелі 35 українців.

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