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Безкоштовно і у три етапи: у Молдові вакцинація проти COVID почнеться в лютому

Автор: РБК-Україна

У лютому Молдова має намір розпочати масову вакцинацію від коронавірусу. Вона буде безкоштовною і пройде в три етапи.

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Про це повідомляє агентство Moldpres.

Міністерство охорони здоров'я Молдови вже затвердив національний план імунізації проти COVID-19.

Згідно з планом імунізації, на першому етапі будуть вакциновані співробітники установ медико-санітарної та соціальної допомоги. На другому - літні люди, люди з супутніми захворюваннями, працівники освіти, правоохоронних органів і силових структур. На третьому етапі буде імунізовано населення в цілому, незалежно від віку, і яке не було включено в перші два етапи.

Також у Міністерстві додали, що громадяни Молдови будуть вакциновані вакциною Pfizer, яка буде безкоштовною для всього населення країни. Влада закупить вакцини шляхом державних коштів у результаті двосторонніх переговорів.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, в Україні ще не розглядають питання платній вакцинації, оскільки на перших порах всі обсяги буде викуповувати держава.

Крім того, китайську COVID-вакцину Sinovac будуть виробляти в Україні.

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Новини України МолдовавакцинацияКоронавірус