Бесплатно и в три этапа: в Молдове вакцинация против COVID начнется в феврале

В феврале Молдова намерена начать массовую вакцинацию от коронавируса. Она будет бесплатной и пройдет в три этапа.

Об этом сообщает агентство Moldpres.

Министерство здравоохранения Молдовы уже утвердило национальный план иммунизации против COVID-19.

Согласно плану иммунизации, на первом этапе будут вакцинированы сотрудники учреждений медико-санитарной и социальной помощи. На втором - пожилые люди, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образования, правоохранительных органов и силовых структур. На третьем этапе будет иммунизировано населения в целом, независимо от возраста, и которое не было включено в первые два этапа.

Также в Министерстве добавили, что граждане Молдовы будут вакцинированы вакциной Pfizer, которая будет бесплатной для всего населения страны. Власть закупит вакцины за счет государственных средств в результате двусторонних переговоров.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко, в Украине еще не рассматривают вопрос платной вакцинации, поскольку на первых порах все объемы будет выкупать государство.

Кроме того, китайскую COVID-вакцину Sinovac будут производить в Украине.