Безпілотник США моніторить ситуацію на Донбасі

Станом на 14:30 він продовжує виконувати завдання у зоні проведення ООС на Донбасі

В пятницу, 1 марта, американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk совершает полет вблизи оккупированной части Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Украинский милитарный портал.

Беспилотник базируется на авиабазе расположенной на острове Сигонела в Италии. Около 7 часов утра он вошел в воздушное пространство Украины в Черновицкой области.

По состоянию на 14:30 он продолжает выполнять задачи в зоне проведения ООС на Донбассе.

Фото: гаршрут полета БПЛА RQ-4B Black Hawk 1 марта 2019 года (Plane Radar)

Отметим, что RQ-4 Global Hawk - стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат. Первый полет совершил 28 февраля 1998 года с авиабазы Военно-воздушные силы США в Калифорнии. Первый аппарат Global Hawk был передан военно-морским силам США в 2004 году и приступил к выполнению боевых задач в марте 2006 года.

Напомним, 25 января самолет Boeing RC-135V Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки, который предназначен для проведения радиоэлектронной разведки и наблюдения, провел полет в акватории Черного моря.

После этого Петр Порошенко и Курт Волкер обсудили военное присутствие США в Черном море. В частности, Волкер отметил, что США стоят на твердой позиции поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.