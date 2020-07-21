Безпілотник ОБСЄ обстріляли на Донбасі

У неділю, 19 липня, на Донбасі біля окупованого Петрівського обстріляли безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Спостерігачі приземлили його та залишили цей район.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Як повідомляється, спостерігачі втратили сигнал GPS з безпілотником малого радіуса дії, який пролітав поблизу населеного пункту Петрівське. За оцінкою він був втрачений внаслідок ймовірного глушіння. Після чого патруль СММ зафіксував два постріли зі стрілецької зброї та у межах ділянки розведення військ, а також 36 черг зі стрілецької зброї поза цієї ділянки.

За оцінкою Місії все сталося на відстані 1,5 - 4 км на південний захід. При цьому вогонь вівся в напрямку безпілотника, що пролітав приблизно за 200–300 м на південний захід.

Нагадаємо, в ОБСЄ повідомили, що від початку року на Донбасі загинули вісім осіб серед цивільного населення, ще 47 отримали поранення.

Крім того представник України в ОБСЄ розповів про вбивство підтримуваними РФ найманцями військового медика на Донбасі.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї у бік безпілотника спостерігачів.