ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Безпілотник бойовиків перетнув лінію розмежування на Донбасі

Новость на русском →
Донбас, Понеділок 04 жовтня 2021 12:03
Безпілотник бойовиків перетнув лінію розмежування на Донбасі Фото: безпілотник бойовиків перетнув лінію розмежування на Донбасі (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 4 жовтня на Донбасі було зафіксовано одне порушення з боку країни-агресора. Українські військові виявили проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"Станом на 11:00 4 жовтня, виявлено 1 порушення з боку російсько-окупаційних військ. На Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі чотири рази порушили "тишу". В тому числі, використовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ООС
NEWS
У Грузії заарештували двох осіб за те, що привезли Саакашвілі до країни
У Грузії заарештували двох осіб за те, що привезли Саакашвілі до країни
DAILY
Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів