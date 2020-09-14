Безпілотник бойовиків перетнув лінію розмежування

Фото: ситуація на Донбасі загострилася (mil.gov.ua)

На Донбасі українські військові виявили проліт безпілотного літального апарату бойовиків із перетином лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби його ліквідували.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, зафіксоване на Приазов’ї. Так, у районі населеного пункту Пищевик виявлено проліт БПЛА противника типу "квадрокоптер" із перетином лінії розмежування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку поточної доби, 14 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню.

Крім того, спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ виявили, що бойовики будують нові позиції в Луганській області, що є порушенням умов перемир'я.

Також раніше представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що Росія хоче законсервувати конфлікт на Донбасі, щоб не втратити важелі впливу на Україну.