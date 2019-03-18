Безпілотник Bayraktar TB2 здійснював випробування в Житомирській області

Безпілотник здійснив політ в небі над Хмельницькою та Житомирською областями

Безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2 здійснював випробування в небі в Житомирській області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Український мілітарний портал".

Видання пише, що близько полудня безпілотник здійснив політ в небі над Хмельницькою та Житомирською областями.

Фото: маршрут польоту БПЛА Bayraktar TB2 18 березня 2019 року (twitter.com/Ukraine_AF)

Нагадаємо, Петро Порошенко анонсував створення спільного українсько-турецького підприємства, яке вироблятиме у Запоріжжі комплектуючі до сучасної безпілотної техніки. Він зазначив, що сучасні безпілотники Bayraktar TB2 - вже в Україні. Тактичні дрони, виготовлені в Туреччині, здатні протягом 12 годин вести спостереження та завдавати високоточних ударів.

Також Порошенко повідомляв, що скоро відбудуться випробування ударного безпілотного комплексу "Байрактар".

Степан Полторак заявляв, що в 2019 році Україна зможе закупити до двадцяти нових типів озброєнь, яких раніше не було на озброєнні ЗСУ.