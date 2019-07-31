"Бешикташ" і "Шальке" не можуть зійтися в ціні на Коноплянку

Фото: Євген Коноплянка (twitter.com/kono10official)

Турецький клуб пропонує за українця в два рази менше, ніж хочуть німці

Турецький "Бешикташ" і німецький "Шальке" продовжують переговори щодо трансферу Євгена Коноплянки. Про це повідомляє Milliyet.

Стамбульський клуб зробив пропозицію в розмірі 2 млн євро. При цьому гельзенкірхенці бажають виручити від переходу 29-річного українця не менше 4 млн євро.

Також повідомляється, що за умовами контракту Коноплянка буде заробляти в турецькому клубі 2,5 млн євро в рік, в той час, як в "Шальке" його зарплата становить 4 млн євро.

Відзначимо, що Transfermarkt оцінює українського гравця в 6,5 млн євро. Контракт Коноплянки з "Шальке" розрахований до кінця сезону 2019/20.

"Бешикташ" в сезоні, що стартує зіграє в груповому етапі Ліги Європи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що гравець збірної України Євген Коноплянка близький до переходу в інший стамбульський клуб - "Фенербахче".