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"Бешикташ" – "Динамо": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Стамбул, Четверг 31 августа 2023 17:15
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"Бешикташ" – "Динамо": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций Фото: Украинский гранд уступил стамбульцам в Бухаресте (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

В ответном матче плей-офф Лиги конференций 2023/24 стамбульский "Бешикташ" примет киевское "Динамо".

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина.

Матч "Бешикташ" – "Динамо" состоится 31 августа в Стамбуле. Поединок примет стадион "Бешикташ". Старт встречи назначен на 21:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч "Бешикташ" – "Динамо"

Болельщики получат доступ к трансляции в цифровом вещании T2. Очередной матч "бело-синих" в еврокубках покажут в этом году на телеканале 2+2. Также трансляция будет доступна на YouTube-канале Football Hub. До и после встречи в эфире будут аналитические студии, а посмотреть матч можно будет на YouTube-канале "Динамо" прямо в этой новости.

Прогноз букмекеров на матч "Бешикташ" – "Динамо"

Специалисты конторы Favbet определили однозначным фаворитом поединка стамбульцев. На победу "черных орлов" заложили коэффициент 1,57. Тем временем на команду Мирчи Луческу установили бал 6,00. Даже ничья чуть вероятнее – кэф 4,50.

Персональные фанаты Владислава Ваната могут заложиться на два и более мяча в исполнении нападающего. Коэффициент на такой подвиг украинца составил солидные 21,00. В то же время минимальная победа киевлян в основное время предложена с перспективным кэфом 7,00.

&quot;Бешикташ&quot; – &quot;Динамо&quot;: где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Ориентировочные составы на матч "Бешикташ" – "Динамо"

"Бешикташ": Гюнок – Розье, Уйсал, Колли, Зайнутдинов – Хаджиахметович – Булут, Учан, Фернандеш, Рашица – Абубакар

"Динамо": Бущан – Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Караваев, Буяльский, Н. Волошин – Ванат

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап третьего по рангу еврокубка. В свою очередь неудачник битвы вылетит из еврокубков 2023/24. Первый матч завершился драматической победой стамбульцев (3:2).

К слову, Украина потеряла позиции в обновленной таблице коэффициентов УЕФА.

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