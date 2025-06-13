"Берут пример с Украины". Тайвань рассматривает морские дроны как противодействие Китаю, - Reuters

Неподалеку от небольшого рыбацкого порта Уши одна из компаний Тайваня тестирует морские дроны, которые в будущем могут стать мощным оружием в арсенале острова.

"Тайвань берет пример с Украины, которая эффективно использовала морские дроны против России в Черном море, и изучает, как можно использовать морские дроны как эффективное и недорогое средство для отражения возможного вторжения Китая", - добавляет Reuters.

Сегодня, под давлением Соединенных Штатов Америки (США) Тайвань работает над трансформацией Вооруженных сил, чтобы они могли вести "асимметричную войну", используя мобильное, меньшее и часто более дешевое оружие.

"Беспилотные лодки сыграли очень важную роль в войне в Украине. Беспилотные дроны, будь то лодки или подводные аппараты, могут эффективно сдерживать Китай, поскольку Тайвань не является атакующей стороной, мы являемся защищающейся стороной", - заявил депутат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Чэнь Куан-тин.

Исследовательское и разработочное подразделение Министерства обороны Тайваня назвало план создания морских дронов "быстрым и внезапным", впрочем пока он имеет скромный бюджет в размере около 26,77 млн долларов.

В то же время глава Министерства обороны Тайваня Веллингтон Ку заявил, что морские дроны будут включены в дополнительный пакет расходов, которые обнародуют позже.

Уже на следующей неделе состоится выставка, в которой более десятка тайваньских и зарубежных компаний продемонстрируют беспилотные надводные аппараты, которые могут быть добавлены в арсенал Тайваня.