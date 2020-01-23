Бернацькій і Бабіну оголосили підозру в розкраданні понад 50 млн гривень

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило підозру колишньому першому заступнику міністра юстиції Наталії Бернацькій та екс-представнику п'ятого президента України Петра Порошенка Борису Бабіну в розкраданні понад 50 млн гривень. Про це РБК-Україна повідомили джерела в НАБУ.

Крім того, оголосили підозру ще чотирьом особам. Дії підозрюваних кваліфіковано як привласнення майна та відмивання злочинних доходів.

У прес-службі НАБУ також випустили прес-реліз в якому зазначено, що мова йде про справу, де фігурує компанія ТОВ "Золотий Мандарин Ойл", нібито підконтрольна одному з колишніх нардепів.

Слідство вважає, що у вересні 2013 представник компанії нібито за вказівкою цього нардепа направив до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету України понад 54 млн гривень. Дану суму вимагали стягнути як невиплачену заборгованість із боку ВАТ "Київенерго" за зберігання мазуту.

Як з'ясували детективи НАБУ, всупереч рішення суду на користь "Золотий Мандарин Ойл", компанія не звернулася до виконавчої служби та не повідомила про це ЄСПЛ. Слідство вважає, що вона приховала від ЄСПЛ поступку права вимоги до ВАТ "Київенерго" на користь іншої компанії, також нібито афілійованої з колишнім нардепом, якого називають організатором схеми.

За версією НАБУ, колишній нардеп для супроводу справи в ЄСПЛ домовлявся з керівництвом Мін'юсту. Надалі урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ подав декларацію про врегулювання спору, на підставі якої з бюджету України у 2016 році була виплачена вся сума на користь "Золотий Мандарин Ойл".

Нагадаємо, в листопаді 2019 року правозахисники заявили, що Україну можуть звинуватити в тиску на ЄСПЛ через дії НАБУ. Зокрема, повідомлялося, що детективи стежили за суддею ЄСПЛ від України Ганною Юдковською.

Відзначимо, в листопаді 2016 року з'явилася інформація про нібито "злочинну змову" колишньої першої заступник міністра юстиції Наталії Севостьянової (Бернацької) з нардепом Георгієм Логвинським та його дружиною Ганною Юдковською. "Змова" нібито дозволила отримувати від тих чи інших рішень ЄСПЛ матеріальну вигоду.

Так звана справа "Золотого мандарина" полягає в тому, що компанія у 2000-х передала "Київенерго" на зберігання мазут, але та відмовилася його повернути. В результаті "Золотий мандарин" дійшов до ЄСПЛ і отримав рішення про компенсацію, а Мін'юст у 2015 році підписав документ про врегулювання спору. ЄСПЛ затвердив цей документ і зняв необхідність виплати додаткової компенсації, зобов'язавши Україну виконати тільки рішення судів про повернення вартості мазуту.

Україна виплатила компенсацію з держбюджету, але у 2017 році Мін'юст подав позов до "Київенерго" про повернення цих коштів. У НАБУ підозрюють, що чиновники Мін'юсту могли зловживати службовим становищем в інтересах "Золотого мандарина".

При цьому заступник міністра юстиції та урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина в грудні 2016 року пояснив, чому звинувачення НАБУ є необґрунтованими. А Харківська правозахисна група та Українська Гельсінська спілка з прав людини на прохання Міністерства юстиції вивчили всі документи, що стосуються рішення ЄСПЛ у цій справі та надали свої висновки, що дії міністерства були цілком законними.

