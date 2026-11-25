Символическим поражение моста является, по словам Берлинской, потому что разрушаются имперские комплексы, а эффективным, потому что происходит изоляция логистики Крымского полуострова через сухопутный коридор.

Логистика усложнится, объяснила она, ведь там работают украинские экипажи и медстрайки. Остаются паромные переправы, которые, по ее словам, курсируют несистемно и спорадически. Берлинская напомнила слова Роберта Бровди о том, что Москва ляжет из-за Крыма.

В то же время она призывала различать желаемое мышление (wishful thinking) и реальность. Операция, после которой россияне успокоятся, Крымский мост, по ее мнению, не является: планка слишком высока. По оценке Берлинской, Путин готов идти ва-банк, чтобы выжить, - он и его элиты. Они, по ее словам, начали войну, которую невозможно выиграть, но не могут позволить себе проиграть.

Один из наиболее вероятных сценариев, по мнению Берлинской, состоит в том, что Россия будет до конца идти ва-банк. Война, по ее словам, может либо перейти в паузу, после которой Россия продолжит эскалацию, либо окончиться тем, что одна из сторон будет вынуждена остановиться.

Для Украины это вопрос выживания: "если Украина остановится - закончатся украинцы". Берлинская добавила, что украинцы готовы остановиться в тот же день, когда будет объявлено перемирие, но вынуждены удерживать линию фронта и оборонную промышленность.