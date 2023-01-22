В Берлине трое русскоязычных мужчин напали на украинок
Группа русскоязычных мужчин преследовала украинок, ехавших в берлинском метрополитене, а затем напавших на них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Берлина.
Инцидент произошел в субботу, 21 января. Предварительно две девушки 24 и 25 лет ехали в общественном транспорте. В это время в вагоне находились трое русскоязычных мужчин. Когда они увидели девушек, то начали их словесно оскорблять. Они вышли вместе с ними из вагона и начали преследовать.
Вдруг один из мужчин схватил 24-летнюю украинку за волосы и ударил в голову. В этот момент ему сделали замечания прохожие. Нападающий испугался и вместе со знакомым скрылся с места событий.
Позже девушка пожаловалась на головные боли, однако отказалась от медицинской помощи. В полиции Берлина обратились к очевидцам с просьбой помочь разыскать нападающих.
Как сообщалось, ранее в Париже мужчина устроил стрельбу в 10-м округе. Шесть человек получили ранения, двое погибли.
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