В Берлине пообещали помогать Украине столько времени, сколько потребуется

Пресс-секретарь министерства финансов Фабиан Лебер заявил, что правящая коалиция канцлера Олафа Шольца и ее международные партнеры будут полагаться на часть поддержки правительству в Киеве, финансируемую за счет прибыли, полученной от замороженных активов российского центробанка.

"Мы по-прежнему стоим плечом к плечу с Украиной, и это особенно касается" министра финансов Кристиана Линднера, сказал Лебер журналистам на очередной пресс-конференции. "Он говорит, что, конечно, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

Европейский Союз, США и другие страны "Большой семерки" работают над утверждением планов по предоставлению Украине кредитов на сумму 50 млрд долларов до конца года в соответствии с соглашением, достигнутым на саммите лидеров "Большой семерки" в июне.

И Лебер, и заместитель пресс-секретаря правительства Вольфганг Бюхнер заявили, что Германия ожидает соглашения по плану к концу этого года, чтобы Украина могла начать получать средства с 2025 года.

"Обещание канцлера о том, что поддержка Украины будет продолжаться столько, сколько потребуется, остается в силе, - сказал Бюхнер. Никто, и прежде всего президент России, не может надеяться, что мы сбавим обороты".

Напомним, газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) со ссылкой на письмо министерства финансов от 5 августа сообщила, что никаких новых запросов на финансирование для Украины не будет одобрено по просьбе канцлера Олафа Шольца. Около 8 млрд евро уже выделено на военную помощь Украине в 2024 году, а заложенные в бюджет 4 млрд евро на 2025 год уже перекрыты.

Правительство Германии заявило, что вместо того, чтобы тратить деньги налогоплательщиков, оно хочет использовать доходы от замороженных российских активов для дальнейшей помощи Украине в координации со своими партнерами по G7.