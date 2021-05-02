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У Берліні затримали близько 240 осіб через заворушення, 30 поліцейських постраждали

Автор: Ігор Литвиненко

У Берліні під час заворушень на першотравневих демонстраціях були затримані близько 240 осіб. При цьому 30 поліцейських постраждали.

Про це повідомляє німецький телеканал RBB24.

Протягом дня в Берліні проходили близько 20 мирних акцій. Заворушення почалися після вечірньої демонстрації в окрузі Нойкельн-Кройцберг. У цій акції брали участь від 8 до 10 тисяч чоловік.

Хода демонстрантів тривало більше години, після чого поліцейські зупинили потік. На думку правоохоронців, учасники акції не дотримувалися карантинні вимоги - були без масок і не зберігали дистанцію.

Приблизно через 30 хвилин хтось у натовпі запалив димову шашку і кинув в поліцейських пляшки. Далі частина демонстрантів звалили в купу дерев'яні палети і електросамокати і підпалили їх. Все це супроводжувалося сутичками з правоохоронцями.

Раніше РБК-Україна писало, що 1 квітня в Брюсселі кілька сотень поліцейських розігнали двохтисячний натовп, яка прийшла на фейковий концерт в парку Bois de la Cambre. Деякі люди з натовпу кидали в поліцейських петарди і пляшки.

Також повідомлялося, що також в Туреччині першотравневі демонстрації закінчилися масовими затриманнями учасників акцій з боку силовиків.

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