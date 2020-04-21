У Берліні вводиться "масковий" режим в громадському транспорті

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Міра щодо обов'язкового носіння масок у громадському місяці вводиться з 27 квітня

Сенат німецької столиці Берліна прийняв рішення запровадити з 27 квітня обов'язкове носіння респіраторних масок у громадському транспорті в цілях недопущення розповсюдження коронавірусу. Про це повідомив мер міста Міхаель Мюллер, передає Berliner MorgenPost.

За його словами, жителі Берліна, як і раніше, зобов'язані дотримувати дистанцію 1,5 метра.

"Однак у громадському транспорті це неможливо. Пасажири будуть зобов'язані носити маски, ця міра діє з 27 квітня", - зазначив мер.

Також жителям столиці буде дозволено відвідувати спортивні майданчики, але з дотриманням дистанції між людьми.

Нагадаємо, Німеччина послабила деякі карантинні заходи, запроваджені в країні для боротьби з поширенням коронавіруса, уряд дозволив працювати невеликим магазинам. Крім того, з 4 травня в Німеччині анонсували поступове відкриття шкіл. Спочатку заняття відновляться у випускних класах, потім у молодших.

У той же час, канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала не скасовувати карантинні заходи занадто швидко і масштабно, оскільки кількість нових заражень в країні може значно зрости.

Додамо, що в Мюнхені скасували найбільший у світі пивний фестиваль Октоберфест-2020.