У Берліні розпочався страйк на громадському транспорті

Нинішній страйк є найбільшим за сім років

В Берлине (Германия) сегодня, 15 февраля, началась забастовка работников общественного транспорта, из-за чего парализовано движение трамваев, метро и большинства автобусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что нынешняя забастовка является крупнейшей за семь лет. Предполагается, что она затронет сотни тысяч пассажиров, в том числе посетителей международного кинофестиваля Берлинале. В немецкой столице не ходят трамваи и поезда метро, также отменены автобусные рейсы.

В профсоюзной организации Verdi отметили, что забастовка завершится в полдень, однако для полного восстановления графиков потребуется еще несколько часов. Профсоюз пытается усилить давление в рамках переговоров о повышении зарплат. Кроме того, они добиваются перевода всех работников на 36,5-часовую рабочую неделю, выплаты рождественских премий новичкам, более быстрых темпов повышения зарплат и единоразовой выплаты по 500 евро всем членам профсоюза.

Напомним, ранее в Бельгии из-за забастовки на сутки закрывали воздушное пространство.

На прошлой неделе в Германии проходила забастовка, в которой приняли участие сотни работников сталелитейной промышленности. Рабочие требовали повышения зарплат.