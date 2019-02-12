У Бельгії через страйк на добу закриють повітряний простір

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Рух закриють у вівторок 12 лютого, з 22:00 до 22:00 13 лютого

Служба управління повітряним рухом (Skeyes) у Бельгії повідомила про закриття повітряного простору на добу через загальний національний страйк 13 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.ua.

Як повідомляється, повітряний рух закриють у вівторок, 12 лютого, 0 22:00 на добу до 22:00 13 лютого.

"Співробітники Skeyes не зобов’язані повідомляти про свої наміри працювати чи ні під час профспілкових акцій", - йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, найбільша авіакомпанія і національний авіаперевізник Бельгії - Brussels Airlines з 17 жовтня 2018 року зайшла на український ринок і запустила рейс із Брюсселя (Бельгія) в київський аеропорт "Бориспіль".

Квитки на даному напрямку доступні на сайті Brussels Airlines. Найдешевший рейс Брюссель - Київ на 17 жовтня стоїть 38,86 євро.

Brussels Airlines початла пряме сполучення між Києвом і Брюсселем 4 рази на тиждень.

Додамо, що в Німеччині 15 січня через страйк 23 тисяч співробітників 8 аеропортів не працювали в плановому режимі.