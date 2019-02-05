У Німеччині почався страйк сталеварів

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Сотні працівників сталеливарної промисловості вимагають підвищення зарплати і додаткової допомоги

У Німеччині сотні працівників сталеливарної промисловості на північному заході країни в понеділок, 4 лютого, розпочали серію страйків з вимогою підвищення зарплат на заклик профспілки IG Metall. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За інформацією видання, на підприємстві Thyssenkrupp e Дортмунді на роботу не вийшли 350 працівників.

Згідно з IG Metall, у вівторок очікуються подальші страйки на інших заводах підприємства.

"Робочі розсерджені і обурюються через неготовність роботодавця піти їм назустріч", - заявив регіональний керівник профспілки IG Metall у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія Кнут Гіслер.

З його слів, робітники готові й далі боротися за свої вимоги, а до наступного раунду переговорів, запланованого на 18 лютого 2019 року, у страйках візьмуть участь близько 1000 осіб.

Зазначається, що у вівторок, 5 лютого, очікується проведення протестної демонстрації на підприємстві Thyssenkrupp у Бохумі, мітингу робітників перед вхідними воротами заводу Thyssenkrupp у місті Кройцталь-Айхен, а також акція протесту на підприємстві ArcelorMittal в Дуйсбурзі.

У наступні тижні страйки сталеварів повинні відбутися в Бремені, Нижній Саксонії і Гессені.

Профспілка IG Metall вимагає підвищити 72 тис. працівників сталеливарної промисловості на північному заході Німеччини місячну зарплату на шість відсотків і схвалити виплату їм додаткової допомоги на відпустку в розмірі 1800 євро.

Нагадаємо, 4 лютого в аеропорту Гамбурга (Німеччина) відбувся попереджувальний страйк наземного персоналу, через який скасували щонайменше 74 рейси.