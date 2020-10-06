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У Берліні Меркель зустрілася з Тіхановською

Автор: Роман Тверденко

Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела зустріч з лідером білоруської опозиції Світланою Тіхановськой. У ході бесіди Тіхановська підкреслила, що метою протестів залишаються нові вибори, а не вибір на користь Європи замість Росії.

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Про це повідомляє Telegram-канал політика.

Під час 45-хвилинної зустрічі Тіхановська підкреслила важливість проведення нових виборів президента Білорусі найближчим часом, а також необхідність припинення насильства проти протестувальників і звільнення політв'язнів.

За словами опозиціонерки, потрібна інвестиційно підтримувати білоруський народ, незалежні медіа та громадські організації, щоб вони подолали кризу.

Раніше Тіхановська заявила, що Лукашенко дадуть піти, якщо він залишить Білорусь у спокої.

Також РБК-Україна писало, що Тіхановська хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити його підтримку Олександра Лукашенка. При цьому вона бачить Росію в якості посередника, разом з Францією і Німеччиною, для врегулювання ситуації в Білорусі.

До цього президент Франції Еммануель Макрон закликав Олександра Лукашенка добровільно піти з поста президента Білорусі.

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