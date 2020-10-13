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У Польщі знешкоджують найбільшу бомбу часів Другої світової війни

Свіноуйсьце, Вівторок 13 жовтня 2020 04:30
У Польщі знешкоджують найбільшу бомбу часів Другої світової війни
Фото: Польща (unsplash)
Автор: РБК-Україна

В Польщі, неподалік від міста Свіноуйсьце, водолази ВМС почали операцію зі знешкодження найбільшої нерозірваної бомби часів Другої світової війни, яку знаходили в Польщі. Внаслідок операції понад 750 людей були змушені залишити свої домівки.

Про це повідомляє Reuters.

Бомбу Tallboy, яку називають "землетрус", використовувалася британськими королівськими Військово-повітряними силами і була скинута ВПС Великої Британії в 1945 році під час атаки німецького крейсера Lutzow.

"Ми відкопали рухому частину бомби, її середню частину залишили, як планувалося, щоб уламки навколо бомби утримували її у фіксованому місці, щоб вона не рухалася і не спрацьовували запобіжники", - розповів Міхал Йодлоскі з ескадрильї саперів берегової оборони.

Снаряд важить майже 5400 кг, з них 2400 кг вибухівки.

Нагадаємо, в курортному Чорноморську в морі виявили міну часів Другої світової війни, після чого багатолюдний пляж оточили та витягли снаряд з води.

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