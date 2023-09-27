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Берлин сможет принять до конца года еще тысячи беженцев: какое жилье подготовят

Фото: Украинские беженцы в аэропорту Тегель (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Германия принимает наибольшее количество украинских беженцев в Европе – более 1 млн. В связи с ростом числа людей, которые ищут убежище, в Берлине создадут тысячи дополнительных мест.

Такое решение принял Сенат во вторник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на sueddeutsche.de.

Власти столицы до конца года планируют расширить количество мест в бывших аэропортах в Тегеле и Темпельхофе, а также расселить большое количество беженцев в гостиницах и общежитиях.

"Ситуация серьезная. Мы столкнулись с серьезными проблемами, когда дело доходит до размещения беженцев. Цифры за последние несколько дней и недель значительно выросли. Все помещения в Берлине заняты, поэтому Сенат должен действовать", – отметил мэр Кай Вегнер.

Одобренные властями мероприятия позволят создать до конца года около 5500 мест. Из них 1500 мест арендуют для беженцев в гостиницах и хостелах, а расширение территории и дополнительный ангар в Темпельхофе обеспечит крышу над головой еще для 400-600 человек.

В бывшем аэропорту Тегель смогут разместить вдвое больше беженцев. К нынешним 3600 местам до конца декабря планируется добавить еще 3000 мест.

Также от 300 до 400 дополнительных мест обустроят в бывшем строительном магазине и до 200 мест – в палатке на территории бывшей психбольницы в Берлине-Райникендорфе.

В то же время, чиновники отмечают, что проживание беженцев в местах массового размещения должно быть временным решением – целью остается интеграция людей.

Напомним, мы писали, сколько украинцев планируют вернуться из Германии домой.

Также мы сообщали, какие выплаты получает семья с двумя детьми в Германии.

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Берлинжилье для переселенцев