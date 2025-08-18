Глава МИД Германии исключил размещение войск в Украине и назвал причину

Таким образом, Вадефуль объяснил, почему его страна не планирует размещать свой военный контингент в Украине.

В то же время министр подчеркнул, что Берлин должен играть ключевую роль в обеспечении мира в Украине.

"Украине нужны гарантии безопасности. США дали понять, что готовы на это. Теперь надо посмотреть, что можно реализовать совместно с европейцами", - добавил он.

Что за бригаду Берлин разместил в Литве

Германия развернула в Литве 45-ю бронетанковую бригаду Бундесвера, что является первым постоянным размещением немецких войск за рубежом после Второй мировой войны. Это решение стало частью стратегии укрепления восточного фланга НАТО после российского вторжения в Украину в 2022 году.

Переговоры о мирном урегулировании

Глава немецкой дипломатии относится к возможным переговорам с осторожным оптимизмом. Он считает, что есть шанс на серьезный разговор о прекращении военных действий и дальнейшего мирного урегулирования.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поехал в Вашингтон 18 августа вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вадефуль отметил, что Мерц не поехал бы, если бы не рассчитывал на реальную возможность договориться о перемирии.