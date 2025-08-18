RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

Глава МИД Германии исключил размещение войск в Украине и назвал причину

Фото: министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Берлин уже развернул бригаду Бундесвера в Литве. Поэтому дополнительное размещение солдат в Украине "стало бы излишней нагрузкой для Германии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Таким образом, Вадефуль объяснил, почему его страна не планирует размещать свой военный контингент в Украине.

В то же время министр подчеркнул, что Берлин должен играть ключевую роль в обеспечении мира в Украине.

"Украине нужны гарантии безопасности. США дали понять, что готовы на это. Теперь надо посмотреть, что можно реализовать совместно с европейцами", - добавил он.

Что за бригаду Берлин разместил в Литве

Германия развернула в Литве 45-ю бронетанковую бригаду Бундесвера, что является первым постоянным размещением немецких войск за рубежом после Второй мировой войны. Это решение стало частью стратегии укрепления восточного фланга НАТО после российского вторжения в Украину в 2022 году.

Переговоры о мирном урегулировании

Глава немецкой дипломатии относится к возможным переговорам с осторожным оптимизмом. Он считает, что есть шанс на серьезный разговор о прекращении военных действий и дальнейшего мирного урегулирования.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поехал в Вашингтон 18 августа вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вадефуль отметил, что Мерц не поехал бы, если бы не рассчитывал на реальную возможность договориться о перемирии.

 

"Коалиция решительных"

Напомним, 17 августа прошла встреча западной коалиции "решительных к Украине". Участники договорились, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, ЕС и США должны усилить давление на Россию. Лидеры европейских стран приветствуют готовность Соединенных Штатов участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине и длительного мира.

Ранее РБК-Украина писало, чего ждать от сегодняшней встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа, а также европейских лидеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине