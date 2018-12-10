Гвоздику вручили іменний чемпіонський пояс від WBC

Фото: Олександр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

Українець отримав титул за перемогу над Адонісом Стівенсоном

Український чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) отримав іменний пояс від Всесвітньої боксерської ради (WBC). Про це повідомляється на YouTube канал UkraineAtamansPRO.

На церемонії нагородження також був присутній глава Top Rank Promotions Боб Арум, який представляє інтереси українського боксера на світовій арені.

Нагадаємо, що українець отримав титул за перемогу над канадцем Адонісом Стівенсоном (29-2-1, 24 КО). Гвоздик відправив суперника в нокаут 11 раунді. Після бою Стівенсон потрапив до лікарні і зараз знаходиться в критичному стані.