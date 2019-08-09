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На березі ставка у Харківській області знайшли боєприпаси

Новини » Надзвичайні події    09.08.2019 - 13:21
На березі ставка у Харківській області знайшли боєприпаси
Фото: ставок, де виявлені боєприпаси (hk.npu.gov.ua)

Знайдені 5 гранат РГД-5, 148 патронів калібру 5,45 мм та 5 запалів до гранат

На березі ставка у Нововодолазькому районі Харківської області знайшли боєприпаси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За словами правоохоронців, на березі водойми виявлено поліетиленовий пакет, в якому знаходилися 5 гранат РГД-5, 148 патронів калібру 5,45 мм та 5 запалів до гранат. 

"Інформація про подію у селі Василівське надійшла до поліції 8 серпня близько 13:20. Вибухотехніки знищили гранати у безпечному місці, патрони направлені на експертне дослідження", - йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські з’ясовують походження виявлених боєприпасів. 

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

 

Фото: знайдені боєприпаси (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Мирнограді Донецької області поліція вилучила арсенал зброї та боєкомплекту, який зберігався у кинутій будівлі. Правоохоронці вилучили ручні протитанкові гранатомети, автомат, а також цинк із автоматними набоями у кількості 728 штук та 48 набоїв інших калібрів.

Як повідомляло РБК-Україна, у Чернігівській області правоохоронці виявили рекордний арсенал зброї у гаражі колишнього офіцера. Зокрема, декілька сотень гранат та більше 30 тисяч набоїв.

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