ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чернігівській обл. у екс-офіцера вилучили рекордний арсенал боєприпасів

Новини » Надзвичайні події    04.05.2019 - 14:10
У Чернігівській обл. у екс-офіцера вилучили рекордний арсенал боєприпасів
Фото: арсенал боєприпасів у Чернігівській області (cn.npu.gov.ua)

Поліція виявила декілька сотень гранат та більше 30 тисяч набоїв

У Чернігівській області правоохоронці виявили рекордний арсенал зброї у гаражі колишнього офіцера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, під час перевірки за інформацією про незаконне зберігання боєприпасів правоохоронці виявили в гаражі колишнього військового величезний арсенал зброї.

Зазначається, що вибухотехніки вилучили майже 200 гранат Ф-1 та запалів до них. Також були вилучені понад 30 тисяч автоматних набоїв запакованих у цинкові коробки.

"Власника гаражного арсеналу затримано. Поліція з'ясовує, чим керувався військовий пенсіонер при накопиченні вибухонебезпечного майна - банальним прагненням наживи чи іншими кримінальними мотивами", - розповіли в поліції.

За фактом порушення поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 статті 263 Кримінального кодексу України, тобто "незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами".

 

 

Нагадаємо, раніше у Мирнограді Донецької області поліція вилучила арсенал зброї та боєкомплекту, який зберігався у кинутій будівлі. Правоохоронці вилучили ручні протитанкові гранатомети, автомат з трьома магазинами до нього, а також цинк із автоматними набоями у кількості 728 штук та 48 набоїв інших калібрів.

У Вінниці у екс-військового у гаражі знайшли арсенал боєприпасів У Рівненській обл. в нежитловому будинку виявили арсенал зброї
Новини України Черниговская областьарсенал оружия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся