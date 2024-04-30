RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Береговая охрана Китая "вытеснила" филиппинские корабли с мели Скарборо

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Береговая охрана Китая "вытеснила" корабль береговой охраны Филиппин и еще одно судно из вод, прилегающих к мели Скарборо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство ссылается на китайские государственные СМИ, не приводя больше никаких подробностей.

В последние месяцы Пекин и Манила неоднократно конфликтовали из-за подводного рифа, который, по словам Филиппин, находится в его исключительной экономической зоне, однако Китай также считает его своим.

Страны также обменялись обвинениями в агрессивных маневрах. Филиппины недавно вызвали китайского дипломата из-за этих действий.

Ранее Китай и Филиппины заявляли, что будут искать взаимопонимание в связи со столкновениями в Южно-Китайском море, но в последнее время напряжение возросло, особенно после того, как Филиппины наладили более крепкие дипломатические и военные связи с Соединенными Штатами.

Китай претендует на почти все Южно-Китайское море, которое использует для осуществления морской торговли на сумму более 3 триллионов долларов США, включая части, на которые претендуют Филиппины, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и Бруней. В 2016 году Постоянный арбитражный суд заявил, что претензии Китая не имеют правовых оснований.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайФилиппины