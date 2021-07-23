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Біля берегів Туреччини затонув човен з 45 мігрантами на борту

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Туреччина, П'ятниця 23 липня 2021 15:56
Біля берегів Туреччини затонув човен з 45 мігрантами на борту Фото: біля берегів Туреччини затонув човен з 45 мігрантами на борту (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На півдні Туреччини затонув човен з мігрантами. На її борту перебувало 45 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кораблі Військово-Морських сил Туреччини і літак проводять пошуково-рятувальні операції.

У Міністерстві оборони Туреччини повідомили, що ввечері четверга відомство отримало інформацію про те, що судно тоне в 259 км на північний захід від турецького курортного міста Кас.

Для пошуку в цьому районі були направлені два фрегати ВМС, які працювали з військово-морським літаком, попри погані погодні та морські умови.

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