Біля берегів Туреччини затонув човен з 45 мігрантами на борту
Фото: біля берегів Туреччини затонув човен з 45 мігрантами на борту (Getty Images)
На півдні Туреччини затонув човен з мігрантами. На її борту перебувало 45 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Кораблі Військово-Морських сил Туреччини і літак проводять пошуково-рятувальні операції.
У Міністерстві оборони Туреччини повідомили, що ввечері четверга відомство отримало інформацію про те, що судно тоне в 259 км на північний захід від турецького курортного міста Кас.
Для пошуку в цьому районі були направлені два фрегати ВМС, які працювали з військово-морським літаком, попри погані погодні та морські умови.