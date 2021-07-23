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У берегов Турции затонула лодка с 45 мигрантами на борту

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Турция, Пятница 23 июля 2021 15:56
У берегов Турции затонула лодка с 45 мигрантами на борту Фото: У берегов Турции затонула лодка с 45 мигрантами на борту (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

На юге Турции затонула лодка с мигрантами. На ее борту находилось 45 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Корабли военно-морских сил Турции и самолет проводят поисково-спасательные операции.

В Министерстве обороны Турции сообщили, что вечером четверга ведомство получило информацию о том, что судно тонет в 259 км к юго-западу от турецкого курортного города Кас.

Для поиска в этом районе были направлены два фрегата ВМС, которые работали с военно-морским самолетом, несмотря на плохие погодные и морские условия.

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