У берегов Турции затонула лодка с 45 мигрантами на борту

На юге Турции затонула лодка с мигрантами. На ее борту находилось 45 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Корабли военно-морских сил Турции и самолет проводят поисково-спасательные операции.

В Министерстве обороны Турции сообщили, что вечером четверга ведомство получило информацию о том, что судно тонет в 259 км к юго-западу от турецкого курортного города Кас.

Для поиска в этом районе были направлены два фрегата ВМС, которые работали с военно-морским самолетом, несмотря на плохие погодные и морские условия.