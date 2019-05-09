Біля берегів Туреччини виловили майже півтори тони марихуани

Поблизу північно-західного берегу Туреччини правоохоронці виловили з води майже півтори тони марихуани. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Milliyet.

Як повідомляється, інцидент стався поблизу курортного містечка Айванлік. Шість осіб дерев'яним човном переправляли упаковану у вакуумні мішки мариухану.

Зазначається, що через перенавантаження човен затонув. Місцеві жителі повідомили правоохоронцям про підозрілі мішки у морі. Поліція дістала з води 1441 кг марихуани.

Особи, які переправляли наркотики, були затримані.

Нагадаємо, раніше у Нідерландах співробітники митної служби в порту Роттердама виявили 1600 кг кокаїну. Правоохоронці виявили кокаїн разом з вантажем бананів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ блокувала контрабанду кокаїну з Південної Америки. Під час здійснення поглибленого огляду вантажу, що прямував в Європу з країни, яка є одним з найбільших виробників наркотиків у світі, правоохоронці виявили в контейнері з фруктами 12 кг кокаїну, за цінами тіньового ринку вартість "знахідки" становить понад 1 млн доларів.

Раніше, поліція викрила злочинну організацію, учасники якої займалися розповсюдженням важких наркотиків на території 13 областей України.