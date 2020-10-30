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Біля берегів Сенегалу затонуло судно з мігрантами, загинули 140 осіб

Автор: Инна Собора

Більше 140 людей загинули в результаті аварії судна з мігрантами біля берегів Сенегалу. Всього на борту якого перебувало близько 200 осіб.

Про це повідомляє AFP.

Влада Сенегалу заявили раніше, що 60 осіб були врятовані.

"Місцеві жителі повідомили нам, що на борту перебувало близько 200 людей, а це означає, що принаймні 140 загинули", - йдеться в повідомленні.

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До Міжнародного бюро з міграції заявили, що "глибоко засмучені" трагедією.

"Ми закликаємо до єдності між урядами, партнерами і міжнародною спільнотою, щоб ліквідувати мережі торгівлі людьми та контрабанді, які використовують зневірену молодь", - йдеться в заяві.

Раніше біля берегів Італії загорілася човен з мігрантами, є жертви.

Нагадаємо, раніше влада Сицилії наказали закрити табору для біженців.

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