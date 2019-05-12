Біля берегів ОАЕ невідомі атакували чотири торгових судна

Біля східного берега Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) в районі порту Фуджейра піддалися атаці вандалів чотири торгові судна. Як інформує РБК-Україна, про це повідомляє Emirates News Agency з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ країни.

Відзначається, що потрапили під атаку судна приписані до різних країн. У заяві МЗС також наголошується, що диверсійні операції не призвели до людських жертв або травм.

"Також не відбулося будь-якого витоку шкідливих речовин або палива з цих судів", - заявили у відомстві.

Саму атаку МЗС назвав "актами вандалізму", не уточнивши, що саме сталося.

Також ЗМІ ОАЕ заявляють, що влада країни вже вжила всіх необхідних заходів і почала розслідування інциденту спільно з місцевими та міжнародними органами.

Перерв у роботі в порту Фуджейра через інцидент не було.

Нагадаємо, до 12 травня арабські ЗМІ повідомили про потужні вибухи в порту Фуджейра. А також говорилося, що на кількох пришвартованих нафтотанкерах сталася пожежа. Незабаром представники уряду емірату Фуджейра спростували інформацію про вибухи.