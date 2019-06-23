Біля берегів Каліфорнії стався сильний землетрус

Біля узбережжя американського штату Каліфорнія було зафіксовано сейсмічну активність потужністю 5,6 балів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Геологічної служби Сполучених Штатів.

Як повідомляється, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 9,5 км за 5 км від комуни Петроліа та за 29 км від міста Ріо Делл. Магнітуда землетрусу сягала 5,6 балів.

Зазначається, що жителі американського побережжя відчували середні та сильні підземні поштовхи. Інформації про постраждалих та руйнування наразі немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на заході Франції у п'ятницю, 21 червня, стався сильний землетрус магнітудою 5,1 балів. У французькій Національній сейсмічній службі заявили, що епіцентр землетрусу, що сколихнув всю Францію, знаходився поблизу міста Брессюїр, що на заході країни.

Раніше РБК-Україна писало, що в Японському морі поруч з префектурою Ямагата (Японія) стався сильний землетрус магнітудою 6,7 балів. Внаслідок землетрусу постраждала щонайменше 21 людина. Більшість постраждалих - літні люди, які отримали різні травми в результаті падінь через підземні поштовхи.

Крім того, 16 червня в Тихому океані були зафіксовані два сильні землетруси. Один землетрус магнітудою в 7,2 балів стався поблизу берегів Нової Зеландії, ще один землетрус був зафіксований поблизу острівного королівства Тонга. Потужність другого землетрусу досягала 6,1 балів.