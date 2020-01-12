Біля берегів Греції затонув човен з мігрантами, 12 загиблих

Грецька влада заявила, що щонайменше 12 людей загинули, коли біля острова в західній частині Греції затонув човен з мігрантами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що це найбільше число загиблих мігрантів за місяць в Греції. Крім того, двадцять одна людина була врятована.

На південно-захід від острова Паксос почалася рятувальна операція, щоб знайти тих, що вижили. На місці працюють вертольоти і кораблі. Влада заявила, що на судні перебувало до 50 чоловік.

Раніше повідомлялося, що кількість нелегальних перетинів на зовнішніх кордонах Європейського союзу значно зменшилася в 2019 році - близько 120 тис. Порівняно з 2018 роком це на 10% менше, значно менше, ніж у рекордному 2015 році, коли Frontex зареєстрував 1,2 млн незаконних перетинань.

РБК-Україна писало, що Австрія не готова приймати дітей-біженців з острова Лесбос, незважаючи на сформовану там кризову ситуацію.