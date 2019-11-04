Біля берегів Африки пірати викрали дев'ять моряків із норвезького судна

Біля берегів західноафриканської держави Бенін пірати напали на судно MV Bonita, що належить норвезькій судноплавної компанії J. J. Ugland. Про це йдеться в заяві компанії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її даними, інцидент стався 2 листопада, коли судно стояло на якорі. Пірати викрали дев'ятьох членів екіпажу. Моряки, яких пірати не зачепили, сповістили місцеву владу про напад і пришвартувалися в порту міста Котону.

Представники J. J. Ugland з'ясовують деталі події і підтримують постійний зв'язок з відповідними органами та родичами членів екіпажу.

Інформації про громадянство викрадених моряків поки що немає.

Нагадаємо, у вересні в Атлантичному океані в результаті шторму зникло судно Bourbon Rhode з українцями на борту. Пізніше стало відомо, що троє членів екіпажу зниклого судна Bourbon Rhode врятовані в тому числі двоє українців.

У серпні РБК-Україна повідомляло, що в результаті нападу на торгові судна біля берегів Камеруну було викрадено вісім українців. Повідомлялося, що моряки були захоплені на борту їхнього корабля, який перебував на рейді недалеко від міста Дуала (Камерун). Викрадачі, ймовірно, є нігерійськими піратами. Влада Камеруну та представники компанії-судновласника з'ясовують обставини події.