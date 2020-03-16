Біля береів Нової Зеландії на карантин зупинили ще один круїзний лайнер

Біля міста Крайстчерч в Новій Зеландії круїзне судно Golden Princess не пустили в порт, після того, як на борту виявили трьох пасажирів із симптомами коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

На борту перебувають 2600 пасажирів та 1100 членів екіпажу. На судні чекають результатів хворого щодо наявності коронавірусу. А доти на берег не може зійти ніхто.

Golden Princess - третій корабель компанії Princess Cruises, який не може пришвартуватися на тлі спалаху коронавірусної інфекції.

Раніше повідомлялося, що у водах Чилі на карантин зупинили два круїзні лайнери після того, як у пасажира одного з них виявився позитивний результат тесту на коронавірус, а на іншому зафіксували підозри на COVID-19.

Нагадаємо, 2 березня з круїзного лайнера Diamond Princess, який перебував на карантині через спалах коронавірусу, евакуювали всіх пасажирів та членів екіпажу.

РБК-Україна писало, що у Сполучених Штатах Америки круїзному лайнеру Grand Princess, де стався спалах коронавірусу, дозволили причалити до берега. Коронавірус виявили у 21 пасажира.